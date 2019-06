Täna läheb eetrisse viimane «Radar» täis parimad palu viiest hooajast

Täna, 18. juunil kell 21 läheb eetrisse Kanal 2 uuriva ajakirjanduse saate “Radar” viimane episood. See on heas tempos jooksev tunniajane kokkuvõte kõigist viiest hooajast. Saade on silma paistnud oma eksperimentide poolest. Nii näeme jälle, kuidas saada miljonäriks, olla nädal aega pimedas maa all, tarbida tööl LSD-d ja mis mõju on konnamürgil.