Ema võitlus süsteemiga - kes aitab erivajadusega last?

Pere naases kodumaale, et kõnepuudega poeg saaks eestikeelses keskkonnas paremat tuge oma kõne arendamiseks. Paraku on nad vajaliku abi saamiseks pidanud viimase aasta jooksul lõputult käima mitmete riigiametite ja kohaliku omavalitsuse asutuste vahet, kus neid erinevatel põhjustel aina edasi on suunatud. «Sel hetkel olin ma 100% veendunud, et ma lahkun Eestist,» kommenteerib Ülejõe järjekordset tagasilööki oma lapsele abi saamise protsessis.