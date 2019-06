Eesti arst Aafrika suurloomi päästmas

Sel hetkel ei teadnud ta veel seda, et jätab osa oma südamest kuumale mandrile ning hakkab abistama ja transportima ulukloomi mitu korda aastas. Aga mitte kohaliku juhi õpilasena, kelleks ta alul ju Aafrikasse läks, vaid hoopis juhi ja õppejõuna. «Me nimetame seda looduskaitse meditsiiniks. Kui inimene tekitab probleemi, kui inimese pärast loom satub hätta, kui inimese ja looma vahel on konflikt,» selgitab oma tegevusala põhimõtteid eesti loomaarst.

Millist anesteesiat millisele loomale teha, kuidas ta käitub ning kuidas loomi transportida - sellest kõigest sai Semjonov teada just Aafrikas töötades.

Joosta kiiremini kui kaelkirjak

Kõige keerulisem on teha ansteesiat kaelkirjakutele, kellel on omapärane kehakuju - südame ja pea vahel on ligi kaks ja pool meetrit. Kaelkirjakutel on kõige kõrgem vererõhk - nende süstoolne ehk ülemine rõhk on 400. «Selleks, et süda saaks pumbata ülesse verd, et aju saaks oma toitu ainet ja hapnikku,» räägib loomade anestesioloog. Anesteesia mõjul võib kahjustuda kaelkirjaku aju. «Meie eesmärk on kasutada ravimeid, mis alandavad kaelkirjakul vererõhku enne, kui ta kukub,» selgitab anesteesia mõju Semjonov.

Kaelkirjakute puhul tuleb transportida kogu karja ehk ligi kahtekümmet looma. Kuid isegi ühte kaelkirjakut pole lihtne püüda. Selleks on vaja helikopterit, kust loomaarst saaks lasta noolega, mille sees on preparaat ning meeskond, kes kaelkirjakuga võidujooksu teevad. «Kui kaelkirjak hakkab näitama sümptomeid, et ta on ravi mõju all, siis inimesed hakkavad jooksma koos temaga ja nad peavad jooksma sama kiirusega. Meie Euroopa inimesed ei saa sellega mitte mingil juhul hakkama. Kohalikud on parimad jooksjad,» räägib Aleksandr. «Nad jooksevad sama kiirusega ja üks viskab teisele nööri ning nad mõlemad hakkavad ta (toim. kaelkirjaku) vaikselt peatama,» lisab anestesioloog. Nii ei jookse kaelkirjak end surnuks.

Kuid surma võivad saada ka jooksjad. «Kui ta lööb jalaga, siis vaevalt, et inimene jääb ellu,» tunnistab Semjonov. Peale kaelkirjaku peatamist, loom kukub pikali ning talle pannakse silmad kinni. Loomaarst teeb kohe teist süsti, mis äratab looma ülesse ja ta on valmis minna furgooni. Kogu protsess peaks võtma miinimum aega, just kaelkirjaku kõrge vererõhu ja seega tema elu ohu pärast.

Semjonov jõehobudest: «Need loomad võivad sind väga kiiresti ära tappa»

Kõige ohtlikumad protseduurid on Semjonovi sõnul jõehopu püüdmine. Loomaarst on siiani osalenud ainult kahes protseduuris. «Kõigepealt, tema nahk on selline, et meie nõelad praktiliselt ei jõua lihasteni. Kõige pikemad ka,» selgitab looma anestesioloog. «Kogused on sellised, et meil peab olema kolm loomaarsti püssidega, kes lasevad ühel ja samal sekundil: üks, kaks, kolm…,» lisab Aleksandr.