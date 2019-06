Kaitseinvesteeringute keskus «Radaris»: Eesti vajab lobistide reeglistikku

Kaitseinvesteeringute keskuse hankeosakonna juht ei ole nõus relvatootja kriitikaga. «Tema on ärimees, kes soovib müüa oma toodet võimalikult kallilt,» ütleb Priit Soosaar. «Eestis on puudu lobistide reeglistik. Lobistide eelarved küündivad miljonitesse eurodesse. Tegemist on kaudselt hankija mõjutamisega ja see võib viia selleni, et raha suunatakse valesse kohta ja meie kaitsevõime võib kannatada,» lisab Kaitseinvesteeringute keskuse hankeosakonna juht Priit Soosaar.