Radar: Püha Graali saladuse kaitsja esoteerikakool avas Eestis uksed

Moodne Müstikakool on organisatsioon, kus saab õppida esoteerilisi teadmisi ja praktikaid, mida väidetavalt on aastatuhandeid avalikkuse eest salajas hoitud. «Ma olen avastanud täiesti uue maailma ja olen paremas ühenduses iseendaga ning suuteline paremini oma elu juhtima,» räägib Eesti esimene Müstikakooli tervendaja staatusesse jõudnud Asse Sauga, kes on peamiselt tuntud kui krüptorahanduse ja plokiahela ekspert.

Moodsa Müstikakooli koolitused on kallid, kuid enese tervendamisse ja tõelise potentsiaali leidmisse investeerimisele on raske hinnasilti külge panna, ütleb Moodsa Müstikakooli tervendaja ja juhendaja Shani Lehrer. «Kui sa tahad endale ilusat kleiti, siis sa investeerid sellesse. Kui sa tahad uhket käekotti, siis sa investeerid sellesse. Kui sa tahad head autot, siis sa investeerid sellesse. Aga kui asi puutub enda tervendamist, siis paljud tõrguvad ja pole nõus seda hinda maksma. Seega peaksid inimesed hoopis küsima, kui palju nad enda jaoks väärt on ja kui palju nad on valmis iseendasse investeerima,» selgitab Lehrer koolituste kõrget hinnasilti.