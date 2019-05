Emakata sündinud eestlanna ainus lootus - Ukraina surrogaatiakliinik

"Radar" külastas neid veebruari lõpus ning nüüd kohtume taas. Sedakorda Tallinna lennujaamas, et mõne lennu ja paari tunni järel jõuda Ukraina suuruselt teise linna Harkivisse. Kohta, kus see kaua hoitud unistus lõpuks tõeks hakkab saama. Seda aga Feskovi nime kandvas kliinikus ja surrogaatema abil.

Kliinikus räägib ka juba mitu last kandnud surrogaatema, et teeb seda kui tööd ning talle pakub rõõmu nii lapse kandmine kui ka sellest saadav tasu. «Ma mõtlen ikka alati, et see ei ole minu laps, mina olen lihtsalt inkubaator,» kirjeldab 37-aastane Tatjana, kuidas lapse kandmist tööna teha.