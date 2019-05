Kolme kuuga miljonäriks!

Kuidas leida kullasoon? Kuidas saada kiiresti miljonäriks? Ehk - kuidas muuta oma elu paremaks? Need küsimused on meie kõigi peast läbi käinud vähemalt korra elus. Õige vastuse andmine pole kerge, ent samas mitte võimatu. Vähemalt nii üritavad veenda äritreenerid, kes on Venemaal loonud kinnise ühingu nimega Miljonäride klubi. Seekordne «Radar» läheb aga miljonäride juurde ning proovib meie toimetajast miljonär teha.