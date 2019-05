Eesti esimene LGBT-koor teel juubelilaulupeole

Segakoor Vikerlased on Baltimaade esimene LGBT ehk lesbi, gei, bi ja transsooliste laulukoor. «See on selline koor, kus saab avatult olla gei või bi, aga ka hetero inimesed on väga teretulnud. Me ei küsi kelleltki, mis nende seksuaalne sättumus on,» räägib koori asutajaliige ja abidirigent Pearu Pung.

«Laulupeole saamine on mu jaoks hästi suur asi, aga see oleks eriti eriline kui me just Vikerlastega saaks sinna minna. Siis me läheks oma kogukonnaga koos ja näitaks, et meie tahame laulda, et ka LGBT-inimesed tahavad sellest kõigest osa saada,» räägib koori liige Eva Maria Sokk. «Kui me saaks laulupeole ja saaks laulukaare all koos teiste kooridega esineda, siis see on vaimselt selline vabaduse tunne,» lisab Vadim Samson.