Eesti suurim bussihange äratab kahtluseid

«Nendel, kellel on kahtluseid ja kui keegi tõesti arvab, et on rikutud seadust ja on rikutud riigihangete tingimusi, tuleb pöörduda õiguskaitseorganitesse. Me oleme valmis näitama kõiki oma dokumente,» ütles Boroditš.

Läti korruptsioonivastase võitluse agentuur KNAB ei ole uurimise kohta avalikkuses palju info jaganud. Ka «Radari» küsimuse peale mis seisus on uurimine, jäi KNAB kidakeelseks. Vastati vaid, et alustatud on kriminaalmenetlus ning Tšehhi ja Poola ettevõtteid kahtlustatakse altkäemaksu andmises Riia linnaametnikele. Solarise kirju minevik ei ole aga ainus, mis bussitootjates kahtlust äratab. Nagu ennist ütlesime, nimetatakse selle gaasibusside hanke tingimusi erakordselt karmiks.

Suuremad bussitootjad arusaamatuses bussi tehniliste nõuete osas

Nagu TLT juht Deniss Boroditš ütles, olid kõik suuremad bussitootjad hankel oodatud. Kuid pakkumise tegi ainult kaks. «Radar» küsis bussitootjatelt MAN-lt, Mercedeselt, Scanialt, Ivecolt, SOR-lt ja Isuzult, miks nad ei osalenud nii ahvatleval hankel.

Ühe põhjusena toodi välja tingimus, et bussi kõrgus maapinnast madalaima punktini ehk kliirens peab olema 28-32 cm vahel. Bussitootjate sõnul esitatakse kliirensi nõue tavaliselt maastiku sõidukitele, kuid linnaliini busside osas on see nõue arusaamatu. Oluline on bussi kogu põhja kõrgus ning bussi sisenemise ehk astmete kõrgus. «Linnas on olemas platvorm ja platvormil on standardkõrgus. Bussi kõrgus on meil lihtsalt sellepärast antud, et kõikidel reisijatel oleks hea peale ja maha minna,» selgitab TLT tehnikateenistuse projektijuht Ruth Pärn.

Siiski jääb arusaamatuks, miks on oluline just kliirens, mitte aga bussi põhja kogukõrgus. «See tulenebki praktikast, kuidas me neid bussi igapäevaselt parandame ja sooviksime, et meil oleks veerem, mis siis lihtsalt sellise tehnilise rikke tõttu ei oleks remondis,» räägib Ruth Pärn ning nendib, et seda probleemi polnud bussitootjad eraldi välja toonud.

Bussitootjad sahistavad, et Solarisel lihtsalt ei ole odavamat bussi varianti

TLT nõuab, et kõik bussiuksed avaneksid sissepoole. Praegu sõidavad Tallinna tänavatel bussid, mille uksed tohivad avaneda ka väljapoole, sest need on odavamad. Miks siis aga nüüd tahetakse üksnes kallimat varianti? Bussitootjad sahistavad, et Solarisel lihtsalt ei ole odavamat varianti ehk väljapoole avanevate ustega busse pakkuda. TLT näeb asja teisiti. «Meie teed on ära vajunud, kahjuks,» räägib TLT esindaja Ruth Pärn. «Kui buss peatub 20 cm teeservast, siis tal on küll põlvitus funktsioon - ta saab kallutada sinna poole, kus on platvorm. Aga võib juhtuda, et see bussi uks väljapoole avanedes jääb lihtsalt serva taha kinni ja see on ohtlik, sest see bussi uks ei tule lahti. Inimestel on siis keeruline,» selgitab Ruth Pärn.

Kaasaegsem ja sõitjatele mugavam lahendus ei kõlba TLT-le