Eesti probleemseim kinnisvaraarendus

2007. aastal ehitati Sauga ringtee juurde 12 mitmepereelamut. Rahva seas hakati uut rajooni kutsuma Hirvelaks. Kümme aastat hiljem süttis üks majadest ning paljastus tõde - majade tegelik ehituskvaliteet ei vasta projektile. Aga asi on mäda igast otsast. Nagu ütleb nördinult Hirvela korteriomanik Katrin Karu: «Põhimõtteliselt on kõik valesti. Alates sellest, et kogu ehitust puudutav dokumentatsioon vallavalitsuses on täiesti tohuvabohu. Puudulik. Täiesti puudulik.»