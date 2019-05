Noore ema eriskummaline sõltuvus: Mul on olnud 112 lapsevankrit!

Sellisest sõltuvusest on tänaseks nakatanud tuhanded emad ja isad. Facebooki Kärusõltlaste rühma on koondunud rohkem kui 17 000 lapsevanemat, kellest, tõsi küll, saab sõltlaseks nimetada ehk paarikümmet. Suurem osa on selles grupis huvist või soovist osta üks-kaks vankrit. Mitte kümneid, nagu meie loo peategelased. Seekordses «Radaris» uurime, mis on nii igapäevasena ja enamustele pelgalt transpordivahendina tunduvas lapsevankris sellist, mis paljudel silmad särama ja näpud sügelema paneb.