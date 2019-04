Tänaku abimees: “Mida Ott mõtles, et võtab ühe maaka, kellel pole erialast haridust?”

Tänak aga teadis, et Rump teeb hobikorras videoid ja tegeleb sotsiaalmeediaga «Ühel hetkel tegi Ott mulle pakkumise, et äkki tulen järgmine aasta minuga MM-karusselli,» ütleb Rump. Tänaseks on Rumpist saanud lisaks Tänakule kogu Toyota teami sotsiaalmeedia turundaja.