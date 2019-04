Ettevõtja Keith Siilatsi kirev elu USA-s: festivalipettus ja võitlus Bolti kaubamärgi pärast

«Reklaamvideo peale pandi poolteist miljonit dollarit. Minu tabelis oli turunduseelarve 200 000 dollarit. Siis ma mõtlesin küll, et kasumisse see asi küll ei jää,» räägib Siilats. Just tema koostas võlgadesse mattunud festivalile esimese eelarve.

Fyre festivali meeskonda sattus Siilats lennunduse kaudu, sest hobi korras on ta piloot. Siilatsi põhitöö on aga ettevõtluses, panustades hetkel elektritõukerataste renti pakkuvale start upile Bolt. Just Bolti nime võttis endale paar nädalat tagasi ka endine Taxify. Nüüd peetakse kaubamärgi üle lahingut.

«See on meie kaubamärk ja selle üle käib vaidlus praegu. Ma arvan, et me tõenäoliselt võidame selle. Ma loodan, et saame õiguskaitse,» ütles Siilats.