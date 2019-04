Täna «Radaris»: Valgete kitlite sõda ilusüstide pärast

Terviseameti nina all käib tõeline tervishoiutöötajate sõda. Vaidluse sisu on mittekirurgilised esteetilised protseduurid, kitsas mõttes ilusüstid. Protseduuride tagajärjed ja tüsistused võivad olla pöördumatu. «Sageli neid on vaja lahendada ehk ravida arsti haridusega inimesel,» selgitab plastika- ja rekonstruktiivkirurg Peep Pree. Samal seisukohal on viis meditsiinilist organisatsiooni. Nende seas, näteks, plastika kirurgid, arstid, nahaarstid ja hambaarstid.