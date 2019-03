Eesti paari meeleheitlik samm: “Meie ainus võimalus laps saada on Ukraina surrogaadilt”

Helsingi külje all elavad eestlaed Daisy ja Erlend Mustonen. Neil on väike koer, kass ja hea töö. Nad on olemas teineteisele. Kuid õnnest on puudu midagi väga olulist. Daisyl on lapse saamine võimatu. See teadmine tabas teda 15-aastasena täieliku šokina. «See oli katastroof,» kirjeldab ta täna õhtul telesaates «Radar» päeva, mil ta olukorrast teada sai.