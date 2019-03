Pilliroost sai relv võitluses globaalse plastireostuse vastu

«Me ei kujutanud kumbki ette, et me hakkame nüüd midagi tootma,» meenutab ettevõtlusega alustamist Mihkel Tamm. Tema elukaaslane ja #Pillirookõrs kaasasutaja Grete Riim lisab: «Paned tunked selga ja lähed matšeetega lihtsalt pilliroogu lõikama - see oligi meie argipäev üks hetk.»