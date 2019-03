Liberaalide ootamatu sõber - Yana Toom

Mida teil on öelda nendele Lasnamäe elanikele, kes on praegu Keskerakonna poliitika peale lausa solvunud?

Ma saan nendest väga hästi aru. Mul pole muud öelda. Mul on tegelikut väga piinlik. Ma usun, et ma poleks neid hääli saanud, kui ma oleks enne valimisi öelnud, et me lähme järgmine päev EKREga koalitsiooni. Vaatame, mis sealt välja tuleb. Ma endiselt arvan, et meil on laual kolm varianti, mitte üks. Et ikkagi Keskerakonnal on võimalus Reformierakonnaga koalitsioon moodustada või siis opositsiooni minna. Kõik kolm on laual ja ma ei ütle täna, et see on kivisse raiutud. Veel ei ole. Ja võib-olla ei saagi raiutud ka.

Mis seal Reformierakonna kõneluste juures siis ikkagi juhtus? On spekuleeritud Reformierakonna ülbuse üle.

Noh, mis spekuleeritud. Eesti poliitika ongi väga toksiline. Ma usun, et täna võib-olla Reformierakond oleks juba valmis teatud vastusamme tegema. Aga esimesel päeval peale valimisi kindlasti ei olnud seda valmidust neil. Muidugi, tagantjärgi ma saan aru, kus olid need vead, mida mina tegin isiklikult. Mida ütles mulle Paet, et miks me uskusime, et me oleme välistatud. Miks ma temale ei helistanud kell kaks öösel. Mul pole seda kogemust. Meil kellelgi polegi seda kogemust, ma mõtlen Keskerakonna praegust juhtkonda, et me hakkame öösel mingit koalitsiooniläbirääkimisi pidama. Me olime nii löödud.

Ometi ju Jüri Ratas saatis selle sõnumi Mart Helmele. Küsimusega, kas magad?

Teate, ma arvan, et ta saatis mitu sõnumit. Aga tegelikult ei ole väga kombeks minna nende sõnumitega meediasse. See on ainuke asi, mis lekkis. Ma usun, et neid „magad»-asju oli veel. Küll ja veel. Ei tea seda, aga see oleks loogiline. Et ei saa olla, et Helme oli ainuke, kellega Jüri kontakteerus. Ilmselt mitte. See oleks väga imelik. Aga Helmel jagus «viisakust» tulla sellega lehtedesse.

Miks ta seda tegi?

No, ma ei tea. Eks ta arvab, et ta on selline otsekohane vend.

Yana Toom on tihti EKRE esimehe Mart Helme hammaste vahele jäänud. Näiteks koalitsioonikõneluste käigus ütles Mart Helme Jüri Ratasele, et viimane ei peaks laskma Yana Toomil endale pähe istuda. Lisaks andis ta mõista, et Toom võiks tagasi Brüsselisse minna.