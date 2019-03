Ministritele tuule alla teinud EKRE häältemagnet Siim Pohlak

Pohlak on endine diskor ja raadioärimees. Talle kuuluvad Tre raadiod ja Ring FM. «Ma ei saa öelda, et need oleksid erakonna raadiokanalid. Need on ikkagi Siim Pohlaku raadiokanalid. See, et Siim Pohlak on konservatiivsete vaadetega, ei mõjuta suurel määral seda sisu,» sõnas Pohlak.