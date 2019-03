Kulturisti ülestunnistus: steroidideta konkurentsivõimelist lihast ei kasvata

Tänane «Radar» toob vaatajani avameelse intervjuu Marko Toominguga, kes esimese kulturistina avalikult kaamera ees oma nime ja näoga tunnistab, et on võistlusvormi saavutamiseks kasutanud anaboolseid steroide ning et keelatud ained on selle spordiala lahutamatu osa. «Pange ükskõik milline Eesti tipp, kes väidab et ta on puhas, valedetektori testi tegema, ma ei usu et detektor ei hakkas karjuma »vale-vale-vale!«,» räägib tänases saates Tooming.