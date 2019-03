Trollijad või tuleviku riigijuhid?

«Ei ole nii, et on ainult elukogemuseta plakatikleepijad,» ütles Keskerakonna noortekogu juht Jaan Männik. Tema hinnangul on noorte poliitikute maine ühiskonnas tänamatult kehv.

Sama nendivad ka mitmed teised noortekogulased. «Poliitbroileri väljend ei ole tulnud niisama. See on seotud nende inimestega, kes ongi poliitikasse tulnud ametikoha pärast. Meie liikmed teavad väga hästi, et erakond ei ole tööbüroo,» märkis Isamaa noorteühenduse Res Publica juht Karl Sander Kase.

Samas leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noortekogu Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep, et kõik teised noortekogulased peale Sinise Äratuse liikmete on poliitbroilerid. «Ma ei taha kellegi kohta isiklikult halvasti öelda, aga vaadates teiste erakondade noortekogusid üldiselt tulevad sinna kokku eesti kõige igavamad inimesed meie põlvkonnast. Seal on tõesti inimesed, kes soovivad saada karjääripoliititikuteks,» ütles Kaalep.

Kui erakondade vahelises võimuvõitluses on vastandumist ja kaklemist tavapärane, siis noortekogud saavad omavahel hoolimata päevapoliitikast üldiselt hästi läbi. «Meil ei ole sellist võimu, mille üle võidelda. Meil on maailmavaatelised erinevused,» ütles Noorsotside president Joosep Vimm.

«Mina arvan, et noored on hea eeskuju vanematele poliitikutele, sest me suudame teemasid arutada rahulikult ja mitte minna isiklikuks, vaid hoida konstruktiivset joont,» sõnas Eesti 200 noortekogu juht Aleksei Jašin.

Kõik loos kõnelevad noorpoliitikud kandideerivad sel aastal ka riigikokku. Nii Res Publica, Noorsotside kui ka Reformierakonna juhtivnoored kandideerivad koguni samas piirkonnas, mistõttu tõotab tulla tõsine mõõduvõtt. Kindlasti pääseb aga riigikokku Sinise Äratuse esimees Ruuben Kaalep, kes on teistega võrreldes nimekirjas kõige kõrgemal kohal - piirkonnas teine ja üldnimekirjas kümnes. Ka Jaan Männikul Keskerakonnast on suurem võimalus rahvasaadikuks pääseda, sest piirkonnas on ta neljandal ja üldnimekirjas kaheteistkümnendal kohal.