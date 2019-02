Narva hruštšovka rahapesumasinad

Läksime Puškini maja viimasele ehk 12. korrusele, kus majavalvuri sõnul peaks Logowest tegutsema korteris number 81. Liftiga viimasele korrusele jõudes nägime, et enamikel ustel puuduvad numbrid ja meil läks tükk aega, et õige korter tuvastada.

Kui kõnealuse korteri uks avati, selgus, et seal on hoopis mingi teise firma kontor ja Hripunovite asukohast nad midagi ei teadnud.

Seejärel läksime tagasi alla korrusele ja küsisime majahoidja käest uuesti, kes korteris 81 peaks siis olema. Majahoidja näitas meile korterite nimistut ja kinnitas, et sinna on registreeritud Logowest ja kõrvalkorteri juures oli märk, et seal peaks olema proua Hripunova.

Kui tegime Hripunovale katse telefonis aru pärida, siis katkestas ta taas kõne. Saatsime firma üldmeilile kirja meie küsimustega. Need on seni jäänud vastuseta.

Hermitage Capital Managmenti uuringute juht Vadim Kleiner andis hinnangu, et kuigi on võimalik, et nende tehingutega toimus reaalne äritegevus, on ka võimalik, et selle taga ei olnud mitte midagi. Ta lisas: “Küsimus on selles, et nad said raha firmadelt, mille tegevusel on rahapesule iseloomulikud jooned ja kes kindlasti pesid osa kurikuulsa 230 miljoni pettuse mustast rahast.”

Läti tankistidelt saadud miljonid

Narvas tegutseb aga veel üks firma, mis on värske andmelekke järgi saanud Danske pangast suuri ülekandeid oma Swedbanki kontole pehmelt öeldes kahtlase taustaga ettevõtetelt. 2005. aastal asutatud kontoritehnika kulumaterjalide ostu, müügi ja kaubavedudega tegelev Argo Trading sai aastatel 2008-2014 selliste tehingutega oma kontole 1,4 miljonit dollarit. Läksime firma esinduskauplusesse, et firmajuhi Andrei Rabtsevichiga rääkida. Poes öeldi, et teda täna enam ei ole. Helistasime Rabtsevichile ja loetlesime talle ettevõtteid, mis on tema firmale ülekandeid teinud. Firma juht eitas igasuguseid tehinguid ettevõtetega ja väitis, et kuuleb esimest korda ka ettevõttest Wireberg Company LLP.

Wirebergi taga on Läti tankistidega offshore-varifirmade võrgustik, mis on seotud paljude kuritegelike skeemidega üle maailma. Radarile teadaolevalt on Wireberg arveldanud veel kahe Eesti ettevõtte Swedbanki kontoga. Aastatel 2009-2015 tegi Wireberg hulgimüügiga tegelevale osaühingule Formus Baltic vähemalt 161 ülekannet, millega Formuse kontole laekus ligi 100 miljonit dollarit.

Läksime koos Postimehe ajakirjaniku Martin Lainega Formuse Tallinnas Rävala ärimajas asuvasse kontorisse tehingute kohta aru pärima. Kontoris oli kohal ettevõtte juht Vladimir Griškov, kes kaameraid nähes kohkus ja palus küsimused talle meili peale panna.