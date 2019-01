Hais ja tahm ei lase elada: millal Kiviõli elanikud lõpuks hingata saavad?

Kiviõli inimesed on pidanud mädamunahaisu, tossu ja taevast alla sadavat musta tahmast lund taluma aastaid. Miks nii? Vaid linnulennu kaugusel asuv Alexela Gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstus on linnale õnneks ja õnnetuseks. See annab tööd suuremale osale ligi 5000 elanikust, kuid samal ajal toob musta tahma ja mädamunahaisu otse ka nende magamistuppa. Üheks kannatajaks on ka on Kiviõli linna patrioot ning seal terve elu elanud Mairo Gorbatšjov, kelle kannatus on viimse piirini proovile pandud.

«Sa hakkad juba magama sättima ja magamistoas ja terves korteris hakkab levima selline tugev väävli põletushais. Magad halvasti ja enesetunne on päris halb,» räägib Gorbatšjov «Radarile» ja lisab, et ärgates on paljud kurtnud peavalu või iiveldust.

Kuid kohalikud inimesed ei ole enam ainsad, kes õhusaastega rinda peavad pistma. Lumisel nädalavahetusel suureneb Kiviõli elanike arv viiendiku võrra ning praegusel aastaajal vallutavad mäe suusatajad ja lumelaudurid. Mõned neist on aga kurtnud, et mäel otse tehase käivitamise ajal olles on kogu tahm ja hais otse suusamäele tunginud ning inimestel on raske hingata.

2017. aastal hakkas Kiviõli õhku uurima ka Keskkonnaamet ning tulemused olid jahmatavad. Nii vääveldioksiidi kui ka peenosakeste sisaldus õhus ületas tihti seatud piirnorme ja tehasel tuli ette võtta muutusi. Hetkel on suusamäel taas mõõtejaam, mis peaks välja selgitama, kas tehtud on piisavalt, et Kiviõli elanikud taas puhast õhku hingata saaksid.

Kas ja millal võiksid Kiviõli elanikud aga puhast õhku hingata ja mida ametkonnad on probleemi lahendamiseks teinud? Kui ohutu on Kiviõlis suusatamas käia või kas korstnast tuleva tossu eest peaks tõesti teises suunas kõndima?