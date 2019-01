Spordiklubi pumpas paraolümpialootuse perelt raha välja

Maria medalite nimel on pere pidanud maksma aastaid suuri summasid. Nüüd aga selgus, et tegelikult oli spordiklubil kõik toetused olemas.

Eesti üks edukamaid ja lootustandavamaid Downi sündroomiga ujujaid on 19-aastane Maria Rein. Ta on koju toonud medaleid võistlustelt üle maailma, tõusnud Euroopa meistriks ja maailmarekordi omanikuks. Selle kõige eest on tema vanemad aga pidanud Eesti suurimale paraujujate spordiklubile Meduus mitu tuhat eurot maksma.