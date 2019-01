«RADAR»: 9 aastat oma uriini joonud mees väidab, et pole kordagi haige olnud

«Seda on juua ainult esimene kord imelik. Pärast jood nagu mahla,» räägib Võsa sellest, kuidas uriin maitseb. «Kuna see tuleb organismist seest, siis see on tasuta kõigil olemas. Inimesel on täitsa nagu keemialabor organismis olemas. Mina nimetaksin seda isegi väikeseks apteegiks,» kiidab Võsa uriini toimet.