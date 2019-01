Telesaate «Radar» toimetusega liitus Piia Osula

«Mulle meeldib mõelda, et ajakirjanikuna saan ma tõstatada teemasid, millest ehk muidu rääkida ei tahetaks või ei ole inimestel selleks piisavalt kõlapinda. Kui varem pani mind seesmiselt põlema võitlus ebaõiglusega, siis nüüd, just vanemapuhkuselt naasnuna, on see saanud veel uue dimensiooni. Ma tõesti soovin maailma paremaks muuta ning seda nii lõbusate ja siirate lugudega kui ka endiselt ikka selle sama ebaõiglusega võideldes,» ütles Piia Osula.