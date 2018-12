Lapse ja kodu kaotanud Inga: valu muutub tuimemaks aga ei kao kusagile

Praeguseks on Inga tervis nii palju parem, et naine saab ühes Mustamäe koolis tööl käia. Tasapisi vabaneb ta ka tekkinud võlgadest. Kuid see ei too peret enam kunagi kokku ja vähemalt tänavune aastavahetus möödub Ingal keskuse seinte vahel. Otsustasime Ingale, kelle elus on niigi vähe rõõmu, kinkida ühe positiivse päeva. Esmalt kutsusime ta Raekoja platsile. Selgus, et sellel aastal pole naine Raekoja platsil kõrguvat jõulupuud veel näinud. Kuid ka veel siis, kui poeg elas, käidi sellel platsil harva. Sest nagu Inga ütleb - nende pere jõulud olid kodused.

Kuuse all seistes tunnistas naine, et lõppeva aasta imeks peab ta hingerahu tagasi saamist. «See on kõige tähtsam. Aga kõik ülejäänu... Ma liigun selle poole.»

Pettumusena nimetas naine aga inimesi. «Inimestes ma pettusin.»

Palusime Ingal täita ka jõulukaart oma järgmise aasta sooviga ning riputasime selle kuusepuu otsa.

Kuid sellega polnud meie pühade-eelne päev veel lõppenud. Kutsusime Inga endaga kaasa poodi. Nähes, kuhu me Inga viime, möönis naine, et on siin piilumas käinud. Mantleid. Just mantli lasime Ingal endal ka välja valida ning kinkisime talle selle Radari toimetuse poolt. Jõuludeks.

Aga ka see polnud veel kõik. Edasi läksime ilusalongi. Juuksur tegi Ingale juusteravi ja naise soovi järgi moodsa lõikuse. Samal ajal, kui juuksur oma tööd tegi, uurisime, kas Inga nutab tihti. Naine möönis, et ei. Viimati juhtuski see kuus aastat tagasi, mil peres suur tragöödia toimus.

«Kas teil olid ka enesetapumõtted?»

«Olid. Mind päästeti. Olid sellised juhtumid. Olen kõik läbi teinud. Ainus asi, et... Mu lapsest sai elundidoonor. Pärast seda kõike. Arstid soovitasid,» vastas Inga. Ta tõdes, et uue aasta tulekut ta ei tähista, pigem on ta neist rõõmudest loobunud. Peale lapse surma.

Küll möönis Inga aga seda, et ta ei tahaks enam nii üksildane olla. «See ongi vist kõik. Tahaks kohata normaalset inimest. Kuigi seda ma hästi ei usu.»

Kohati tundub, et Ingal pole oma läbielamistest rääkides ühtegi emotsiooni. Küsisime seda temalt ka otse, viidates, et see on üllatuslik. Naine tõdes, et möödunud aastad on teda õpetanud, kuid see ei tähenda, et aeg parandab haavad. «See teeb tuimaks. Ei paranda. Valu muutub tuimemaks. Aga ei kao kuhugi. See, et aeg parandab haavad... Ei. Need jäävad kogu eluks.»

«Kas poega meenutades nutate?»

«Enam mitte. Pisarad on otsas. Seepärast ma ei nutagi. Võib-olla…»

Läksime selle päeva lõpus koos Inga poja hauale, kus naine enam pisaraid ei hoidnud.

«Vast alles kaks aastat tagasi hakkasin mõistusega aru saama, et... Et ma ei saa midagi muuta. Et tuleb edasi elada. Olin mitu korda teises ilmas. Aga millegipärast mind ära ei võetud, seega pean veel siin olema. Kirikuõpetajad rääkisid seda, arstid rääkisid... Nad ütlesid: Inga, kui teid pole võetud, kuigi minekul olete mitu korda olnud... Te peate veel edasi elama. Jah, olid enesetapukatsed, aga kirikuõpetaja ütles hiljem, et ei tohi. Mulle öeldi, et kui seda teed, ei saa sa oma lähedastega teises ilmas kokku. See takistas mind,» ütles Inga ja pani Erkki haual põlema küünla.