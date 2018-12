RADARI EKSPERIMENT: eestlaselt saab hõlpsalt allkirja igale paberile

«Radari» palgatud küsitlejad palusid juhuslikel inimestel tänava peal kirjutada alla kolmele petitsioonile - spektroskoopia mošee, maavarade aprobeerimistehase ja massiimmigratsiooni lasteaia projekteerimise vastu. Kõik need on on väljamõeldud ja ei tähenda midagi. Lisaks oli petitsioonil lause, kus oli kirjas, et tegu on teleeksperimendiga, mis testib inimeste tähelepanuvõimet.