Kui palju on kakas kokat?

Ainevahetus ei valeta, ütlevad teadlased. Seega on reovesi usaldusväärne allikas, näidates, millised ained inimese kehast läbi on käinud.

«See on selline teave, mida teiste uurimismeetoditega on väga keeruline saada. Eriti praktiliselt reaalajas, nagu see toimub reovett analüüsides,» selgitab antud meetodi eeliseid Soome Tervise ja Heaolu Instituudi toksikoloogia osakonna juht Teemu Gunnar, kelle silmade all toimub analüüsimine Helsinkis juba mitmendat aastat.