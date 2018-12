Valimised lähenevad, aga tuhandetel valijatel ebavõrdsed võimalused

«Radari» eksperiment näitab, kas puuetega inimesed pääsevad kergelt poliitikute jutule ning kui palju on erakonnad oma programmi koostamisel nendega arvestanud. «Loodame, et siin tfu-tfu-tfu ei juhtu midagi,» oletab EKRE erakonna esindaja Helle-Moonika Helme.

«Lõppküsimus on jälle see, et kui ükskord hakatakse koalitsioonilepingut tegema ja raha lugema, et palju meil millekski piisab,» tunnistab endine sotsiaal- ja riigihalduseminister Keskerakondlane Jaak Aab.