Puuetega inimesed versus poliitikud

Üks nõrk koht, mida liikumispuudega Siim näeb eesti sotsiaalsüsteemis, et informatsioon on igal pool laiali ja inimesel, kellel oli trauma ning tagajärjeks, näiteks, liikumispuue, algusest peale ei ole head suunamist ja nõustamist, mis võiks hakata kohe juba haiglast peale. Kui aga invaühingud sooviksid inimestele infot anda, siis tuleb vastu andmekaitse seadus. «Meie soovime luua tervisekeskuse, kus on koos nii arsti abi, kui sotsiaaltöötaja inimesel lähedal. Et nii füüsilises, kui ka inforuumis on üks uks,» räägib Eesti 200 esindaja. «Tegelikult, kui inimene saab diagnoosi, siis süsteem mudeldab kokku teate ja paneb kokku paketti, mida tal on saada ja inimesel ehk abivajajal jääb üle ainult kas aktsepteerida või tagasi lükata,» selgitab Kadri Haller-Kikkatalo. «Väga ilus,» leiab Siim. Kadri arvab, et selline lahend on täiesti võimalik: «...sest andmed on olemas, IT võimekus on olemas ning see on ainult kokku panemise asi,» selgitab poliitik.

Raha juurde ei tule, kuid süsteem peaks muutuma efektiivsemaks tänu sellele, et terviseraha pannakse ühte patta. Praegu on Siimul näiteks pesemiseks vaja abilist. Regionaaltoetusega saab ta sellist abi umbes kolm korda kuus. Kui poleks lähedasi, saaks Siim end pesta vaid mõned korrad kuus. «See teenuste nimekiri - seda tuleb lahti arutada ja üle vaadata,» annab süsteemile hinnangu Kadri.

Ootamatu visiit Riigikokku tekitab segaduse

Riigikogu ligipääsetavust katsetame koos liikumispiiranguga Siim Mõistuse ning nägemispiiranguga Jakob Rosiniga. «Te pidite meile ette teatama,» ütleb Riigikogus töötav politseinik. Ehk ratastoolis inimesele on ootamatu külaskäikkeeruline. Peauks pole sellisel juhul õige tee. Sisse saab hoopis hoovist ehk autoväravate kaudu. Vastu tuleb endine sotsiaal- ning riigihalduseminister, keskerakondlane Jaak Aab. «Kui varem ette teada, siis kindlasti on väga abivalmis need inimesed. Aga nagu te ise näete, et te tulete sisse, see on vana ehitus, siin on munakivi tee ütleme. Ligi on võimalik pääseda, aga natuke keeruline,» räägib Keskerakonna esindaja.

Riigikogu kolmandale korrusele saab liftiga. «Ma tean, et siin on olnud ka liikumispuudega inimesi teatud üritustel, siis nad täpselt samad teed tulevadki,» selgitab Jaak Aab. «Mina arvan, et ei ole kaugel see päev, kui valitakse ka Riigikokku, näiteks liikumispuudega inimene,» arvab endine minister. «Momendil ma saan aru, et oleks see väga keeruline tema liikumine selles majas, aga see võimalus peaks olema, sest muidu me ahistame ühe osa inimeste tööd ja võimalusi,» hindab Riigikogu keskkonda Jaak Aab.