Narkodiileri üleskutse: ei tasu neid aineid proovida

Muidugi uuris Radar, kas Aljošale ei tundu, et nende mõtetega ta pigem isegi õigustab narkootikumide tarvitamist. «Ei, ma ei õigusta. Räägin, et kõik sõltub inimestest. Mõni paneb vastu, teisel kaob mõistus. Iial ei tea, mis inimesest saab. Olen ise juba nii palju seda tarvitanud, et kui ilmub mõni uus nägu, siis sa lihtsalt talle alguses pead pikka loengu, et kas sulle ikka on seda vaja,» tunnistas Aljoša.

Peale amfetamiini tarvitamise lõpetamist on inimene Aljoša sõnul omadega läbi. «Inimene lihtsalt magab, magab...Siis ärkab, olemine on imelik. Üsna sarnane pohmelliga. Et halvast olemisest lahti saada, võtab mõni midagi peale. Lahjat alkoholi. Et sellega olemist parandada»

Aljoša väitis, et müüb narkootikume ainult oma tuttavatele täiskasvanutele. Samas möönis mees, et ta ei saa garanteerida, et aine ei liigu sealt edasi laste kätte.

Diilerite skeem on muutunud. Aljoša nagu ka enamus teisi diilereid, müüb aineid oma kodust mitte tänaval. «Tänavailt on diilerid ja muud sellised kadunud. Nüüd on ainult kitsas ringkond, niisama lihtsalt kraami ei saa,» väitis Aljoša. Tema sõnul pole reaalne, et lähed kellegi juurde ja saad midagi osta - kui ettevaatlik ei ole, võid küll palju teenida, aga kaua see ei kesta. Sellega viitas Aljoša politsei tublile tööle diilerite tabamisel.

Diileriks olemine tähendab pidevat stressi. Aljoša annab sel laupäeval, mil temaga kohtusime, hulgimüüjatele 400 eurot, et saada selle eest 50 grammi amfetamiini. Seekord aga ei läinud tal õnneks, tema hankijad otsustasid kaduda. «See on pidev jama. Kui riskid, siis… Tuleb riskida ainult oma rahaga. Aga võib juhtuda, et oma raha pole, võtad teenimiseks kelleltki võlgu...Aga lõpuks oledki jälle võlglane. Siis hakkad uut kohta otsima. Mitte endale teenima, vaid et kellelgi võla katteks anda. Et uue kraami eest maksta ja vana võlga klaarida,» kirjeldas Aljoša elu, millest ta enam välja ei saa.