Diileri ülestunnistus: «See ei pruugi olla midagi amfetamiini poolegi.»

Tallinn. Laupäeva keskpäev. Meie diiler, nimetame teda Aljošaks, plaanib kohe hankida 50 grammi keelatud aineid. «Raha on vaja... Raha ei jätku enam siis, kui kaotad töö. Kõik algab siis, kui palk on väike. Algab, kui rahast puudu tuleb. Ja kui tekivad võlad, on sama lugu,» nimetas mees mõned põhjused, miks ta hakkas keelatud aineid müüma.