Seninägemata arhiivikaadrid Eesti ärieliidi sünnist

«Nendest inimestest saab Eesti tulevik. Ma olen täiesti kindel, et mõne aasta pärast on neist saanud suurte firmade juhid või valitsuse liikmed,» lausus EBSi kooli looja ja juht Madis Habakuk 1991. aastal San Fransiscos kooli 3. lennule lõpudiplomeid üle andes. Radari käsutuses on seninägemata arhiivikaadrid sellest, kuidas kooli esimesed lennud USAs ja Kanadas õppepraktikal käisid.