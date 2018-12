Kuidas nad rikkaks said?

Õppetööd EBSis ei maksnud kinni mitte riik, vaid õppurid ise – õigemini nende tööandjad. Kursuse hind oli röögatu: 33 800 rubla. See maksis umbes kümme korda rohkem, kui toona aastapikkuse kursuse eest Eestis küsiti.

«Nendest inimestest saab Eesti tulevik. Ma olen täiesti kindel, et mõne aasta pärast on neist saanud suurte firmade juhid või valitsuse liikmed,» lausus EBSi kooli looja ja juht Madis Habakuk 1991. aastal San Fransiscos kooli 3. lennule lõpudiplomeid üle andes. Seal said oma diplomi kätte tulevased ärihaid, kelle hulgas olid ka hotelliärimees Tarmo Sumberg ja Eesti esimese Maksimarketi asutaja ning Amservi juhatuse esimees Tarmo Kütt.