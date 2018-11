Andres Anvelt «Radaris»: saan nädalas mitu kirja, et mu lapsed mädaneks põrgus

Mis on kõige huvitavamad versioonid, mida sa oled oma lahkumise põhjuste kohta kuulnud?

Viimane on see, et mulle toodi paber, kus oli kirjas, et ma ei ole Eesti kodanik. Kuna siin see kammaijaa kevadel käis - rõhutan, mul on kodakondsusi nii erinevaid, alates naturalisatsioonist kuni emaisa liinis, et ma ei taha isegi sellest rääkida rohkem… Siis teine versioon on see, et ma jäin purjus peaga autoga politseile vahele. Kolmas versioon on see, et ma olen baaris kakelnud, kellelegi peksa andnud. Ma paneks need kaks viimast kokku… No, mõned räägivad ka raskematest haigustest (sülitab kolm korda üle vasaku õla), ütlen kohe ära - ei ole mul vähki ega südameoperatsiooni tulemas. Siis et, minu kohta on toimik, et kaitsepolitsei on näidanud mulle toimikut ja sain aru, et mul on aeg lahkuda. Neid versioone tuleb, ma arvan, veel.

Mis siis tervisega juhtus?

Midagi radikaalset ega kardinaalset pole juhtunud. On 50nele lähenevale mehe keskmised hädad, mis on hüplik vererõhk. Aga see pole ka nii hüplik, et peaks elu seisma panema. Sain sellest alles nüüd aru, et vererõhu mõõtmine ei ole ravi vaid peab mingeid tablette võtma. Aga kindlasti on selleks põhiliseks mõjuriks selle otsuse tegemiseks stressitekitav sisemine heitlus - kas ma tahan tegelikult vaimselt kaasa minna poliitikaga või sealt ära tulla.

Sellest poliitilisest kettast üritasid sa tegelikult esimest korda välja tulla juba varem, kas pole?

Jah, nagu ma ise ütlen - minu esimene põgenemiskatse oli selle aasta juunis, see ebaõnnestus. Mind räägiti ümber. Ma tänan neid inimesi selle eest. Sellepärast, et see ümberrääkimine oli südamele soe. Nii presidendi mõju, peaminister, erakonna esimees…

Kuidas see käis siis? President helistas ja palus sul jääda?