Kerli Kõivu valusast lahkuminekust sai eneseabiõpik

«Tegelikult ma ikkagi purunuesin täiesti tuhandeks killuks, no see oli ikka täielik madalseis,» rääkis Kerli oma lahkuminekust ja lisas, et see on tema täiskasvanuelu kõige raskem ja samas kõige olulisem kogemus, mis sundis teda väga kiiresti kasvama ja endaga tööd tegema.

Kerli täpsustas, et kuigi 30 päevaga ei saa südamevalust priiks, on võimalik selle ajaga ära teha oluline samm, et eluga edasi liikuda: «Tegelikult see põhineb ikkagi enesearmastusel, et kui ma teen iga päev ühe asja, millega ma näitan enda vastu üles armastust, siis see kõik teeb kokku ühe pikema teekonna.»