Täna «Radaris»: spordiagendi töö telgitaguseid avab Kelly Sildaru manager Michael Spencer

Kelly Sildaru mänedžer Michael Spencer usub, et ees ootab helge tulevik.

«Sport on samasugune äri nagu mõne korporatsiooni juhtimine,» ütleb ameeriklane Michael Spencer usutluses «Radarile». «Mina teen samal põhjusel oma tööd nagu Kelly võistleb. Sa ei mõtle riskidele. See on ettevõtluse olemus.»