Elina Naan toob teerännakuga inimesed hetkesse tagasi

Pikalt režissööri ametit pidanud ja seejärel oma elus kannapöörde teinud Elina Naan leidis oma elu uue tee meditatiivse teejoomisega. Juba mitmeid aastaid on ta Tallinnas oma Kuu Ruumi nimelises stuudios korraldanud iganädalasi teerännakuid ehk meditaviivset teejoomist. Naan selgitab, et see on praktika, mis aitab leida sisemist tasakaalu ja harjutada hetkes olemist ehk mindfulnessi: «See, mis meid inimestena hävitab, ongi pidev momendist etteruttamine.»