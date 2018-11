«Radari» eksperiment: uus trend Eestis - teha tööl LSDd

«See on töövõimendi,» lisab teine, müügijuhina töötav mees. Kuigi LSD on alates 1966. aastast olnud keelatud ainete nimekirjas, pole saladus, et see käis käsikäes hipiajastuga, mõjutas tugevalt poppkultuuri arengut ja IT-revolutsiooni algust.