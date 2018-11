Reoveepuhastusjaama kummalised leiud: relvad, madratsid ja meditsiinitarvikud

Imepeen naistepesu ja Calvin Kleini meeste aluspüksid, euro tulekuga väärtuse kaotanud kahekroonised, mänguasjad - need on vaid mõned esemed, mida Pärnu reoveepuhastusjaama torudest leitud on ning mis nüüd tänases «Radaris» päevavalgele tuuakse.