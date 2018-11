Õõvastav vägivald: Eesti mees peksis kaheksat elukaaslast

Need kirjeldused on aga ainult jäämäe tipp selle kohta, mis toimus aastaid ühe mehe ja tema erinevate elukaaslaste kodudes suletud uste taga. Karm reaalsus on see, et info jõudis küll politseini, aga jäi nende lauasahtlisse. «See, mis jäeti tegemata, on kole,» tunnistab politseijuht Kristian Jaani.