Kristina Šmigun-Vähi «Radaris»: astun Reformierakonda ja kandideerin riigikokku

Suusatamise lumehooaeg läheb lahti juba sellel reedel Soomes Olosel. Aastaid timmisid sa just nendel päevadel vormi suurvõistlusteks. Nüüd kavatsed sa astuda uuele võistluskarusellile.

Nüüd on juba kaheksa aastat kui olen suusatamisest ja tippspordist eemal olnud ja olen eluperioodil, kus tahan midagi uut ja huvitavat teha, sest selleks on energiat ja tahtmist.

Vahetult enne Nagano olümpiamänge 1998. 1. jaanuaril murdsid sa Lõuna-Eestis ​​mootorsaanigasõites ​​rangluu.​​ Saime toona kõik šoki. Meie olümpialootus Kiku ja selline õnnetus. Mis sa sellest ajast, arvestades tänast sammu, kaasa oled võtnud?

Sa ütlesid šokk. See oli täpselt samasugune šokk mulle, minu perele, fännidele. Ma arvan, et väga paljudele eestimaalastele. Samas, aastaid hiljem - ma kõlan võib-olla natukene naljakalt - aga ma olen väga, väga tänulik sellele hetkele. Sest see võib-olla tegi minust selle inimese, kes ma olen. Ma ei tee asju nii, et ma ei mõtle läbi. Mul on kõik asjad läbi mõeldud. Ma ei hüppa pea ees tundmatus kohas vette. Ma arvan, et kõige enam pani see hetk mulle vastutustunde. Ükskõik, mida ma elus teen – mina vastutan. Ma ei saa kedagi teist süüdistada.

Tegelikult oli see hetk ju negatiivne ja väga, väga halb – sest see näitas mind ju tegelikult rumalast küljest. Aga ta on elus andnud väga suure pagasi. See oli mu elu pöördepunkt. Siis muutus see armas väike Kiku täiskasvanuks.

Ja nüüd on täielik pöördepunkt toimunud. Kaks erakonda pidasid sinuga hoolikaid läbirääkimisi ja soovisid, et sa järgmise aasta riigikogu valimistel nende ridades kandideeriksid. Sa tegid valiku. Milline see on?

Jah, ma lähen poliitikasse. Kunagi kui ma sporti tegin, siis tuli neid soovijaid uksest ja aknast sisse. Kui lõpetasin, siis jälle – «nüüd on õige aeg, suuskadelt maha, tule ja tegutse». Ütlesin siis, et ma ei ole valmis, ma tahtsin näha elu, ma tahtsin õppida. Ma läksin Tartu Ülikooli majandusteaduskonda ja ma olen väga õnnelik. See avardas silmaringi. Andis just selle, et sain praktilisele poolele lisaks ka teadusliku poole. Olen väga tänulik selle üle.

Paar viimast aastat on olnud erinevaid küsimusi just lastega seoses. Mu kõrval olev tuttavate ringkond on küsinud, et mida sa vaatad - sa räägid hästi, sul on mõtted ja su ideed on head. Sa sobiksid sinna (poliitikasse - toim) hästi. Sul on paks nahk peale kasvatatud - mine ja tee need asjad ära, mis sul südamel on. Ma arvan, et see oli üks tõuge.