Täna “Radaris”: Õpilastest tühjaks jäänud koolimajade tundmatu tulevik

«Saalis on 12 vanni, need on patju täis ja inimene tuleb, vaatab filmi ja pärast seda on õhtusöök, mida me siis ise pakume,» selgitab Pööravere endisesse koolimajja elama asunud Heleen Ladva. Koos oma abikaasa Tarmo Ladvaga panid nad koolisaali püsti padja-vanni-kino. See on vaid üks näide üles vuntsitud vanast koolimajast.