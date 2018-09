Täna “Radaris”: Intervjuu Putini esivaenlasega, kes paljastas Eesti suurima rahapesu

«Mind on ähvardatud surmaga, röövimisega, vahistamisega, väljaandmisega, Interpolis tagaotsitavaks kuulutamisega. Mind kaevatakse kohtusse kõikjal maailmas, minust tehakse filme ja on käivitatud laimukampaaniaid sotsiaalmeedias. Venemaa valitsus kasutab suuri ressursse, et mind hävitada,» kirjeldab Browder tänases «Radaris» oma ohtlikku vastasseisu Venemaaga.

Browderist on saanud Putini peamine sihtmärk, sest ta tahab paljastada Putini tegeliku rikkuse. Browderi sõnul on Putini varandus üle 2000 miljardi dollari, kuid see pole tema enda nimel. «Tal on varad oma usaldusaluste, oligarhide nimel. Need on rikkad inimesed, kes saavad omada vara ja luua pangakontosid. Nii hoiab Putin oma raha,» räägib Browder.