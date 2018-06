«Radar»: Maailma parim muusikaagent: “NOËP saab maailmas sama kuulsaks nagu ta on Eestis praegu.”

«Nii lihtne on teha ja salvestada muusikat tänapäeval. Ja seda kõike on väga palju. Kui tahad aga tõesti välja paista, siis peab sinus olema midagi erilist - pead olema ehe ja aus. Jälgin kogu aeg Spotify edetabeleid ja arvestades, et NOËP ei ole ühegi suure plaadifirma all, siis on üllatav, et teda nii palju mängitakse. Aga see kinnitab minu arvamust, et peab olema midagi erilist, mida rahaga ei saa. Selge, et midagi on praegu õhus ja on vaid aja küsimus, et NOËP saab maailmas sama kuulsaks nagu ta on Eestis praegu.»