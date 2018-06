Täna «Radaris»: Soome tipprežissöör, keda süüdistakse naisnäitlejate peksmises ja okse sissesöötmises

Võtte ajal naisnäitleja peksmine, juustesse sülitamine ning enesehinnangu hävitamine, väljaoksendatud toidu sissesöötmine ning äärmuslik meetod laste nutmaajamiseks. Need on vaid mõned näited, milles Soome kurikuulsaimat režissööri Aku Louhimiest pärast suurfilmi «Tundmatu sõdur» edu süüdistama on hakatud.