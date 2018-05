Täna «Radaris»: Tšernobõli veteran: «Inimjõud on kõige parem robot!»

«Seal tehti väga palju rumalaid asju. Kujutage ette kasvõi katuste puhastamist. Kui nähti, et ta on inimesele nii ohtlik, toodi Jaapani robotid. Need ei hakanud tööle kõrge kiiritustaseme tõttu ja siis öeldi, et inimjõud on kõige parem robot,» räägib katastroofi likvideerimas käinud Jüri Reinmann.

Tänaseks on Jüril tervis korrast ära ja tekkinud on tasakaaluhäired. «Ma hakkasin tänavatel maha kukkuma. Ma ei saanud enam töötada. See kiiritus mõjub tervele organismile ja seal kus organism on nõrgem, sealt ta välja lööbki,» räägib Jüri.

«Mul on üks näo pool pildistamise jaoks ja teine on vanglaameti jaoks sellepärast, et seitse korda on lõigatud. Vähk. Kuni südameni. Ta läks lümfisõlme. Tänu sellele, et lõikus on õnnestunud, ma elan,» räägib esimese laine Tšernobõli veteran Aare.

Teadlased aga ütlevad, et kiiritus ei ole meeste füüsilisele tervisele märkimisväärset mõju avaldanud. Veteranidel on sellist seisukohta raske uskuda. Niisiis klassikaline vastasseis - teadus vs uskumused.