Täna «Radaris»: üürikelmuste hooaeg on alanud

«Rumala peaga maksingi 1500 eurot suvalisele Sloveenia kontole,» kirjutab oma avalduses 37-aastane mees. Samasugust arusaamatut altminekut kirjeldab ka 22-aastane naine: «Teostasin tehingu summas 1050,00 eurot. Kirjutades mitmele Airbnb e-posti aadressile, sain samuti aru, et see, kust mulle kiri tuli, oli libasait».

«Kurb on see, et äärmiselt vähetõenäoline on selliste skeemide puhul oma raha tagasi saada,» tunnistab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt.