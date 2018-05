Täna «Radaris»: nelja lapse isa varjas oma narkosõltuvust pere eest 20 aastat

«Ma ütlesin, et kui kange saab üks asi olla, mõtlesin, et see on mingi kange kokaiin, et väga hea - töötab paremini. Keeras viieeurose rulli, pani suhu selle, fooliumi peal oli mingisugune pruun suhkru taoline pudi, mida siis tsäksiga alt soendas ja vingu tõmbas sisse nagu. Tõesti kohe läks pohmell ära - see oli võimas tunne. See tunne oli nii hullult võimas tunne, et ma jäin kohe sõltlaseks sellest, kohe jäin sellest sõltuvusse. Kohe,» meenutab Lembit.