Täna «Radaris»: Kuidas Eestis süstivalt narkomaanilt kohe pärast sünnitust laps ära võetakse

Aljona on oma õiguste kaitsel läinud nii kaugele, et pöördus ÜRO Inimõiguste Nõukogusse. Ta käis sealsete spetsialistidega kohtumas aprilli alguses. Koos temaga pöördus oma õiguste kaitseks ÜRO poole 37 Eestis elavat süstivast narkomaanist ema. Genfis oldi väga üllatunud, et Eestis sõltlaselt nii kergekäeliselt vanemlikud õigused ära võetakse, ning et emade ja laste päästmiseks tegelikult meil mingit programmi ei ole.